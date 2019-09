Imperia, Mercatini di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio dal 6 dicembre in banchina Aicardi

Imperia. Il Comune ha bandito la gara per i mercatini di Natale (e pista di pattinaggio) che quest’anno avranno una nuova location a partire dal 6 dicembre in banchina Aicardi a Oneglia. La gara ha per oggetto l’assegnazione della concessione temporanea del suolo pubblico per la realizzazione della manifestazione denominata “Mercatino di Natale Città di Imperia” con casette di Natale in legno e pista di pattinaggio su ghiaccio. Il Bando 1. Al mercatino di Natale saranno ammessi a partecipare:

a) gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) coloro che esercitano regolare attività di vendita al dettaglio in esercizi di vicinato ovvero in medie strutture di vendita;

c) gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese;

d) gli hobbysti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dell’esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.

In particolare gli hobbysti devono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e debbono preventivamente dichiarare sotto la loro responsabilità, nelle forme previste dal T.U. della Documentazione Amministrativa (D.P.R. 28.12.2000, n.445), la loro condizione di venditori non professionali e di non superare, nell’anno solare di interesse, il limite massimo di ventiquattro partecipazioni a manifestazioni commerciali.