Imperia, maggioranza nega discussione sull’Isah: opposizione sulle barricate

Imperia. Si è svolta nella tarda mattinata di oggi la conferenza dei capigruppo che ha fissato per venerdì 27 settembre alle 17.30 la prossima seduta del parlamentino.

Le minoranze hanno chiesto che venga inserita all’ordine del giorno la discussione sulla privatizzazione dell’Isah. La maggioranza che sostiene il sindaco Claudio Scajola, però, non ha ritenuto che il caso debba approdare in consiglio comunale.

Commenta Davide La Monica di Vince Imperia: «Credo che la privatizzazione dell’Isah, sulla quale si può essere d’accordo o meno, io stesso non mi ero pronunciato contro, debba essere inserita nell’ordine del giorno a tutela degli utenti e degli lavoratori. Non vogliamo fare politica sulla pelle di chi soffre però cercheremo in ogni caso di portare la situazione dell’Isah all’attenzione della città e degli organi competenti».