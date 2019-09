Imperia, lunedì via ai lavori per le “passerelle” davanti alla sede dell’Inps: esulta La Giraffa a Rotelle

Imperia. Inizieranno lunedì in via Siffredi l’arteria che collega l’Aurelia con l’ex stazione di Porto Maurizio i lavori per l’installazione delle passerelle per elevare la strada a livello marciapiede per permettere l’ingresso delle carrozzelle nella sede dell’Inps.

Si tratta di una vittoria dell’associazione “La Giraffa a rotelle” presieduta da Biancastella Casalino che nel luglio scorso aveva improvvisato anche un vero e proprio blitz in Comune. Pochi giorni dopo a seguito di un sopralluogo dell’assessore Ester D’Agostino con tecnici, impresa e volontari del sodalizio si era svolto un s sopralluogo ed erano stati trovati i finanziamenti.

Ieri l’ultimo “consulto” tra il dirigente del settore Alessandro Croce e il comandante dei vigili urbani Aldo Bergaminelli ha sbloccato la situazione e lunedì inizieranno i lavori.