Imperia. Festeggia dieci anni di attività lo Studio Pilates Aires. Nato nel 2009 grazie alla caparbietà della titolare Christina Iredale, che ha fatto della sua passione e disciplina di vita il suo lavoro, lo Studio Pilates Aires negli anni si è ingrandito e perfezionato fino a diventare l’eccellenza del Pilates nella nostra città: attrezzi all’avanguardia, insegnanti di formazione CovaTech Pilates School di Milano (1° scuola in assoluto ad aver diffuso il metodo in Italia), lezioni personalizzate, percorsi ritagliati su misure ed esigenze personali.

Sabato 21 settembre dalle 10 alle 13 presso i locali dello Studio in via Belgrano 12, nell’area pedonale ex Sasso, per festeggiare questo compleanno speciale si terrà una mattinata aperta a tutti, un ‘walk-in’: Christina, i suoi collaboratori e alcuni dei suoi allievi vi aspettano per informazioni, dimostrazioni pratiche e mini prove sugli attrezzi. Un’occasione perfetta per visitare uno studio unico nel suo genere a Imperia, avvicinarsi alla disciplina, per soddisfare le proprie curiosità e misurarsi con questa attività, con la possibilità di ritirare un buono sconto, da utilizzare entro il mese di Ottobre 2019, per acquistare le prime 4 lezioni individuali. I festeggiamenti continueranno il 5 ottobre e lo special guest dell’evento sarà Anna Maria Cova, numero uno in Italia del Pilates, che terra un workshop presso lo studio.

Christina Iredale - Nata a Londra e cresciuta a Imperia, a vent’anni si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera di ballerina professionista. Nel 1990, dopo un serio infortunio, abbandona la danza e approda al mondo del Pilates grazie ad Anna Maria Cova. Da allora Christina pratica il Pilates con costanza e passione fino a raggiungere il livello di super avanzato. Nel 2004, terminata una lunga e proficua esperienza lavorativa in ambito discografico, (POLYGRAM, SONY MUSIC, NUN ENTRTAINMENT), inizia l’impegnativo percorso didattico per diventare insegnante del metodo presso la CovaTech Pilates School (Milano), prima scuola italiana a diffondere la disciplina in Italia, ottenendo la qualifica di CovaTech Pilates Teacher. Dal 2005 al 2008 collabora a Milano come insegnante presso lo Studio Pilates di Anna Maria Cova, il Centro ARA e lo Studio Shanti. Da gennaio 2009 è titolare dello Studio Pilates Aires di Imperia.