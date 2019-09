fotonotizia

Imperia, installate due nuove mappe informative con gli itinerari turistici cittadini foto

A Porto Maurizio all'incrocio tra via Cascione e via San Maurizio e a Oneglia in largo Sabatini











Imperia. Sono state installate a cura dell’assessorato al Turismo due nuove mappe informative della città, una a Porto Maurizio (su sollecitazione del Civ) e una a Oneglia in largo Sabatini a ridosso di calata Cuneo. Molti i curiosi su stanno che si sono avvicinati per vedere da vicino le nuove installazioni.