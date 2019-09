Imperia. Ineja Food è stata presente a una delle manifestazioni più importanti di Imperia, capace di coinvolgere la città in ambito internazionale: alle “Vele d’epoca di Imperia” gli chef del Comitato San Giovanni nel connubio che li ha visti collaborare con l’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia.

Nell’esclusiva Lounge della manifestazione la cucina è stata interamente curata dal team di Ineja Food: Stefano Zerbone, Eraldo Virgilio assieme al professor Bruno Guasco che hanno proposto i migliori piatti della tradizione ligure che in questi giorni hanno accompagnato il “dopo regata” dell’evento.

Presso l’area Lounge ha offerto agli equipaggi delle imbarcazioni che hanno preso parte alle regate, un assaggio di Imperia e della Liguria.

Ineja Food e il Comitato di San Giovanni si confermano ancora una volta come importante presenza nel promuovere le tradizioni tramite la gastronomia: i prodotti, i profumi, i sapori di Imperia in una vetrina internazionale. Anche alle Vele d’epoca 2019. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it.