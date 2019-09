Imperia, in piazza San Giovanni appuntamento con le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana

Imperia. Il corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana di Imperia saranno presenti sabato 21 settembre, dalle 9 alle 12, in piazza San Giovanni ad Imperia per una campagna di prevenzione alla salute.

In particolare sabato sarà misurata la pressione arteriosa e verrà effettuata la misurazione della glicemia. Per una corretta misurazione della glicemia è importante non aver mangiato nelle due ore precedenti.