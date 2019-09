Imperia, il grande cuore di Caramagna: oltre 300 persone alla cena di beneficenza per le scuole

Imperia. Successo, per la cena di beneficenza a favore della scuola di Caramagna che si è tenuta ieri era al “Mocambo“. «Abbiamo toccato -dice il presidente dell’U.s. Caramagna Giovanni Lazzarini – quasi 350 persone. Sono contento per aver dato un contributo alle scuole»

La scuola di Caramagna è in espansione, a settembre si sono formate, infatti, due classi prime.

«L’istituto ha bisogno di ulteriori spazi, per le aule e per i laboratori. Se si riuscisse a collocare una tensostruttura esterna, vicino alla pavimentazione gommata della motoria, chiusa dai lati, con anch’essa pavimentazione antitrauma (naturalmente il tutto certificato secondo i canoni della sicurezza) si potrebbe usufruire di un’altra aula interna», f anno sapere dalla scuola.

Per acquistare la tensostruttura occorrono 8.800 euro, incluso Iva e installazione. Il gruppo di imprenditori si sta impegnando per racimolare questa somma. Per questo motivo hanno deciso di organizzare il 6 settembre, presso il Mocambo, una cena di beneficenza. L’incasso, tolto le spese, sarà devoluto alla scuola di Caramagna per raggiungere la cifra di cui si ha bisogno.