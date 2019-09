Imperia, il consigliere La Monica soddisfatto per l’apertura di importanti cantieri in città

Imperia. Lavori pubblici, il consigliere comunale Davide La Monica esprime grande soddisfazione per l’apertura di importanti cantieri in città: “Da qui a fine anno, grazie al fondamentale contributo della Regione Liguria, verranno aperti 15 cantieri che cambieranno il volto della città. Come consigliere comunale non posso che accogliere con grande soddisfazione l’inizio di lavori pubblici importanti che apporteranno rilevanti migliorie alla nostra Imperia.

Penso, ad esempio, al rifacimento del Molo Lungo di Oneglia, alla messa in sicurezza ed alla riqualificazione di Galleria Gastaldi, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di Piazzetta de Negri, Borgo Prino, Via degli Ulivi, Corso Dante, Via Gibelli e Piazza Mameli ed alla riqualificazione dei Portici di Via Bonfante. Credo che sia doveroso ringraziare la Regione Liguria ed in particolare il Presidente Giovanni Toti, in quanto la quasi totalità dei fondi stanziati per tali opere arriverà dal fondo strategico regionale (oltre 4 milioni di euro) e da fondi ministeriali richiesti e percepiti da Regione Liguria (3 milioni e 800 mila euro)”.