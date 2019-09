Imperia, i cinghiali scorrazzano anche in centro. Scatta l’ordinanza

Imperia. Come in molti altri Comuni della provincia e della regione, è allarme per la presenza di cinghiali nel territorio comunale e addirittura vicino al centro cittadino. I casi segnalati nell’ultimo anno sono più di cento.

E così scatta l’ordinanza per il contenimento di questi animali nel territorio comunale. I suini selvatici infatti sono considerati nocivi per la sicurezza e la salute pubblica in quanto costituiscono un pericolo per la circolazione delle vetture. Potrebbero anche scatenare il panico nella cittadinanza e portare qualche soggetto a soluzioni “fai da te” illegali e pericolose.

Inoltre, la presenza di questi animali spesso va a braccetto con il danneggiamento di orti, colture e giardini. Saranno gli agenti della Polizia Locale, Provinciale e del Corpo Forestale a mettere in atto tutte le misure necessarie per controllare e contenere i cinghiali in maniera sicura su tutto il territorio comunale .