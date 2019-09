Imperia. Questi giorni sono cruciali sulla strada per realizzazione della pista ciclo-pedonale, progetto denominato: “La Green Line del Comune di Imperia – Da Area 24 ad Area 30”.

Il 28 giugno scorso era stato pubblicato il bando di gara europeo per un valore stimato di oltre 13 milioni e 700 mila euro, oltre IVA e spese tecniche. Oggi è stata nominata la commissione che dovrà valutare le offerte. Queste avevano tempo fino al 6 settembre per essere depositate e sono state aperte martedì scorso, 10 settembre.

L’aggiudicazione avverrà non in base al prezzo offerto bensì alle proposte progettuali per l’attuazione delle migliorie previste dall’Amministrazione Comunale, frutto di un lungo lavoro di studio portato avanti in prima persona dal sindaco Claudio Scajola insieme ai tecnici.

Nel dettaglio, le principali novità riguardano la realizzazione di una passerella intorno alla Torre di Prarola, un ascensore tra la pista ciclabile e Viale Matteotti all’altezza del Palazzo Comunale e una passeggiata a sbalzo per i pedoni dalla Rabina alla Galeazza.

A differenza del progetto iniziale, la pista ciclo-pedonale correrà lungo la tratta ferroviaria dimessa da San Lorenzo al Mare fino alla galleria dell’Incompiuta.