Imperia, Gaia Checcucci nominata commissario ad acta per il servizio idrico integrato della Provincia di Imperia

Genova. La Giunta regionale ha nominato oggi la Gaia Checcucci commissario ad acta presso la Provincia di Imperia per le funzioni di governo dell’Ato Ovest per il servizio idrico integrato.

Dovrà valutare la sostenibilità e l’adeguatezza del piano d’ambito e dell’attuale forma gestionale, adottare gli adempimenti necessari per il suo aggiornamento, inclusi un piano per gli interventi, un piano economico, finanziario e tariffario, relazionando a Regione con cadenza trimestrale o tempestivamente in caso di eventi significativi.

La nomina, che interviene a seguito delle difficoltà incontrate nell’unificazione del ciclo dell’acqua e nell’individuazione di un’unica tariffa, è stata decisa dalla Regione dopo un confronto con gli amministratori locali.

Fiorentina, 49 anni, Gaia Checcucci ha già ricoperto la carica di direttore generale al ministero dell’Ambiente con delega alla salvaguardia del territorio e delle acque dal 2015 al 2018.

Dal 2009 al 2015 è stata segretario dell’autorità di bacino del fiume Arno.