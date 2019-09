Imperia, focus dell’ordine dei Consulenti del Lavoro sulla domanda e offerta di lavoro

Imperia. Arrivano le istruzioni operative sull’utilizzo dell’applicativo online “Domanda e offerta di lavoro” rilasciato dall’Agenzia nazionale di politiche attive del lavoro (Anpal) sulla piattaforma MyANPAL. La comunicazione del posto vacante alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza (RdC), ricorda l’Agenzia con la nota n. 10878/19, è condizione per la fruizione del beneficio riconosciuto ai datori di lavoro che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza, così come, tra gli obblighi cui sono tenuti i beneficiari del sussidio chiamati a stipulare il Patto per il Lavoro, vi è anche quello di registrarsi sull’apposita piattaforma digitale.

L’applicativo consente l’accesso a tre profili utente: “Cittadino”, attraverso il quale chi è in cerca di occupazione, compresi i beneficiari di RdC, può inserire il proprio cv (inserire, visualizzare, modificare e pubblicare le informazioni relative proprio profilo professionale) e ricercare le posizioni lavorative aperte. Il profilo “Azienda”, permette ai datori di lavoro e ai Consulenti del Lavoro delegati di gestire sia le proprie posizioni aperte (caricando a sistema le informazioni relative alle proprie sedi legali e unità operative), sia le vacancy e sia l’inserimento degli esiti del colloquio e la chiusura del ciclo di ricerca lavoro tramite l’inserimento di una Comunicazione Obbligatoria (Co).

È possibile accedere alle funzionalità di gestione delle Vacancy solo una volta completato l’inserimento delle informazioni obbligatorie (indirizzo mail, dati sede legale, dati sede operativa, Codici ATECO/NACE delle attività). La funzione “Operatore”, consente agli operatori dei CPI, alle Agenzie per il Lavoro autorizzate all’intermediazione (come Fondazione Consulenti del lavoro) e ai patronati convenzionati di accedere alle funzionalità di gestione del cv per conto dell’utente “Cittadino” e di gestione delle offerte di lavoro per il profilo “Azienda”.

Gli utenti che desiderino accedere ai servizi offerti dall’applicativo “Domanda e Offerta di lavoro”, devono procedere alla registrazione al Portale MyANPAL ed effettuare il login. L’accesso alla Web Application “Domanda e Offerta di lavoro” è definito in base al profilo associato all’utente (Cittadino, Aziende, Operatori). A ciascun profilo è associato un set di autorizzazioni necessarie a gestire le diverse funzionalità associate al profilo stesso.