Imperia. «Oggi, secondo gli articoli usciti sulla stampa nazionale sarebbe dovuto essere il giorno in cui i ‘navigator’ avrebbero dovuto ricevere le prime persone. In provincia di Imperia i percettori del reddito di cittadinanza sono circa 4000, ma siccome i navigator arriveranno nei centri per l’impiego solo dal 9 settembre questa mattina è proseguita la vita normale».

L’assessore regionale alle Politiche del lavoro Gianni Berrino puntualizza la “falsa” partenza dei colloqui da parte dei cosiddetti “navigator”, coloro i quali dovranno sottoporre agli assegnatari del reddito di cittadinanza le alternative di lavoro compatibili con il proprio curriculum che gli stessi dovranno accettare, pena la perdita del sussidio.

«Noi, comunque, siamo partiti per tempo chiamando già per i colloqui individuali, ma non è ancora partita la fase dei navigator. Noi ci impegneremo a firmare i singolo patti del lavoro che sarà un lavoro complicato. C’è da ricordare che i percettori del reddito di cittadinanza dovranno impegnarsi a offrire 8 ore di lavoro gratuito a favore dei comuni di residenza», conclude Berrino.