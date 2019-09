Imperia, fa ricorso al Tar dopo bocciatura. Studentessa potrà rifare esame

Imperia. Potrà rifare l’esame di maturità, sostenendo l’orale una seconda volta, invece che ripetere l’ultimo anno di superiori. Lo ha stabilito il Tar della Liguria, dopo che una studentessa iscritta a un istituto scolastico superiore di Imperia ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo ligure contestando la bocciatura agli scorsi esami dove aveva raggiunto una votazione di 59/100: un punto in meno rispetto ai 60 centesimi necessari per la promozione. Lo rendono noto Stampa e Secolo XIX, che hanno riportato oggi la decisione del Tar.

«A fronte di un percorso scolastico dignitoso e di una prova scritta sufficiente – ha spiegato all’Ansa l’avvocato della studentessa, Matteo Andracco – abbiamo presentato ricorso, dopo un accesso agli atti, in seguito al quale abbiamo trovato alcuni errori procedurali, consistenti soprattutto nella carente motivazione e nel non aver predeterminato i criteri di valutazione».

In pratica di fronte a una votazione così sul “filo” – è stata bocciata per un punto di differenza – la commissione avrebbe dovuto motivare meglio questa scelta. La data del nuovo esame orale non è stata fissata, ma dovrebbe essere comunque a breve, visto che la studentessa, qualora dovesse passarlo è intenzionata a iscriversi all’università.