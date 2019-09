Imperia. Esordio positivo in Coppa Liguria per le “maurine”. Inserita nel girone C le bianco-azzurre hanno chiuso il proprio concentramento in testa frutto delle vittorie, con il medesimo punteggio (2-1), con la Nuova Lega (formazione di serie C) e nel primo dei derby con la Nuova San Camillo.

Classifica finale del concentramento: Maurina Strescino P.ti 4, Nuova Lega Pallavolo Sanremo P.ti 3, Nuova San Camillo Im P.ti 2.

Nel prossimo concentramento, la Maurina Strescino sarà inserita nel Girone F, dove incontrerà il Volley Team Finale (2^Classificata Girone A) e l’Albisola Pallavolo (3^Classificata Girone B)

Nuova Lega Pallavolo Sanremo – Maurina Strescino 1 – 2

21/25 – 24/26 – 25/10

Nuova San Camillo Im – Nuova Lega Pallavolo Sanremo 1 – 2

25/27 – 25/18 – 17/25

Maurina Strescino – Nuova San Camillo Im 2- 1

25/13 – 17/25 – 25/17