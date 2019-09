Imperia, dopo il ricorso al Tar contro la bocciatura, studentessa supera l’esame di maturità

Imperia. L’avevano bocciata per un solo punto, 59/100 (su un minimo di 100), al Liceo Linguistico di Imperia. Ma grazie al ricorso al Tar, poi vinto, ha potuto sostenere nuovamente l’esame di maturità, superandolo con una votazione di 62/100 e ora potrà iscriversi all’università.

«A fronte di un percorso scolastico dignitoso e di una prova scritta sufficiente – ha spiegato Matteo Andranno, avvocato della giovane – abbiamo presentato ricorso, dopo un accesso agli atti, in seguito al quale abbiamo trovato alcuni errori procedurali, consistenti soprattutto nella carente motivazione e nel non aver predeterminato i criteri di valutazione». E così il Tar della Liguria ha accolto la tesi difensiva, dando la possibilità alla studentessa di recuperare (e superare) quel punto che le mancava per arrivare alla sufficienza. Con il diploma, la giovane studentessa ha ottenuto anche l’Esabac, ovvero il riconoscimento in Francia del titolo di studio.