Imperia, decolla la stagione sportiva del Caramagna Team Volley

Imperia. Già partiti i gruppi under 13 e 14 ai blocchi di partenza anche le categorie dei più piccoli S3 White (6 e 7 anni), under 10 e under 12.

Tutte le categorie sono aperte sia ai maschi che alle femmine e se vogliono provare la società offre un mese gratis.

Per ulteriori informazioni si può contattare Gianni 340/8588301 o Gianluca 346/0481893. Mail sanbart.caramagna@hotmail.it