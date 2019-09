Imperia, caso Riviera Trasporti Abbo: «Patrimonio da salvaguardare, occorre assunzione di responsabilità da parte di tutti»

Imperia. Utenti inferociti, azienda che fa appello alle istituzioni, dirigenti contro lavoratori, sindacati contro management.

E’una calda estate quella di Riviera Trasporti e non solo per la carenza di condizionatori che sotto nella calura estiva hanno trasformato le corriere in convogli infuocati.

Il presidente della Provincia, Ente socio di maggioranza della partecipata, Domenico Abbo non guarda con distacco alla problematica. «Dalla settimana prossima -dice – inizierò un tavolo di incontri con l’azienda da un lato e i sindacati dall’altro. Tutti insieme dobbiamo cercare una soluzione affinché la società e il servizio funzionino».

Da cosa bisogna cominciare secondo lei? «Credo -risponde Abbo – dalla tutela dei posti di lavoro, da cui dipende l’efficenza del servizio. Va rispettato il turn over che come orchestrato ora permette anche dei risparmi».

«Mi rendo conto che la situazione è complessa -conclude Domenico Abbo – bisogna cercare di far funzionare la macchina pur senza scadere nel paternalismo. Certo bisogna fare i conti col fatto che trasferimenti dallo Stato nei arrivano sempre meno, idem dalla Regione».