Imperia capitale nazionale del padel. E’ quanto accadrà a partire dal 5 settembre con la prima edizione dell’Open Nazionale di Padel, organizzato sui nuovissimi campi di San Lazzaro dal giovane e già ambizioso

“Don Quique Padel Imperia”.

Il sodalizio del capoluogo, che già vanta numerosi appassionati di tutte le età propone proprio nella settimana delle Vele d’epoca un importante appuntamento agonistico con un montepremi di 2.000 euro e prestigiose presenze a livello italiano.

Il torneo, aperto a tutte le categorie, avrà luogo da giovedì a domenica sui due già notissimi campi azzurri adiacenti al Circolo Tennis. La manifestazione, organizzata sotto l’egida della FIT, conferma il ruolo del padel quale sport emergente del momento. Tanti sono i tennisti che hanno cominciato a dedicarsi sempre più ai “racchettoni” ed altrettanti nuovi appassionati si sono avvicinati per la prima volta a questo coinvolgente sport che aggrega e diverte.

I tornei open, tra l’altro, sono aperti a tutte le categorie e possono ospitare sia i giocatori locali alle prime apparizioni nelle competizioni agonistiche, sia i grandi campioni del padel nazionale, che da anni dominano i palcoscenici di uno sport emergente anche a livello olimpico. Pare ormai scontato, infatti, che il padel sarà inserito tra gli sport della Olimpiade di Parigi, in programma nel 2024.

Sui campi imperiesi è confermata la presenza dei campioni italiani in carica Daniele Cattaneo e Simone Cremona, detentori del titolo tricolore conquistato lo scorso anno a Roma. Sia il giocatore lombardo che il suo partner emiliano sono anche protagonisti delle graduatorie nel Wordl Padel Tour. Da seguire sarà inoltre il bergamasco Matteo Savoldi, già classifica 1.1. ed istruttore federale. In lizza pure Nicolò Cotto, ex giocatore professionista di tennis e grande protagonista anche nel padel. I primi match si svolgeranno a partire da giovedì 5 settembre con prosecuzione sino a domenica 8 settembre, giornata dedicata ai match finali.

Le novità del Don Quique Imperia non finiscono qui: si sta già lavorando infatti alla prossima inaugurazione, prevista nel prossimo autunno, del terzo campo di gioco che andrà ulteriormente ad arricchire l’offerta di campi per i già fedeli soci del Don Quique e per quelli nuovi che vorranno cimentarsi in questa nuova disciplina.

Per info contattare Don Quique Padel Imperia al +39/3899333393 o su info@donquiquepadelimpeira.it