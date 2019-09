Imperia calcio, mister Alessandro Lupo: «L’avevamo preparata così, vittoria su un campo difficile»

Imperia. «L’avevamo preparata proprio così. E’ arrivata vittoria su un campo difficile, poche squadre faranno punti a Pietra Ligure». Mister Alessandro Lupo analizza la vittoria all’esordio sul campo del Pietra Ligure.

Un 3-2 maturato in zona Cesarini mentre altre squadre, come per esempio la corazzata Albenga, hanno steccato.

Aggiunge Lupo: «In mezzo al campo c’erano 40 gradi, ma la squadra ha tenuto botta, anzi meglio nel secondo tempo che nel primo. Per questo devo ringraziare lo staff tecnico, in particolare il preparatore atletico Matteo Fiani».

«Se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo era una partita da chiudere prima, ma non dimentichiamo che a causa dell’infortunio di Sassari ho dovuto ridisegnare la squadra tre volte. Ora un giorno di riposo, po cominciamo a pensare al Finale. Ringarzio i tifosi che pochi o tanti sono venuti a sostenerci», conclude il tecnico.