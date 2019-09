Imperia. Inizia il viaggi nel settore giovanile dell’Imperia calcio. Tiziano Monterosso e Daniele Olivieri i due tecnici dei Giovanissimi presentano i loro rispettivi tornei.

Dice Monterosso: «Sabato giochiamo contro il Serra Riccò, dobbiamo mettercela tutta. Speriamo di qualificarci e di fare poi un bel torneo».

«Io ho la responsabilità degli Under 14- sottolinea Olivieri- ci stiamo provando anche se siamo in un girone difficile con squadre come Savona e Campomorone. Daremo tutto fino all’ultima fino all’ultima partita».