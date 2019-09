Imperia, caccia agli irregolari: scovati 15 stranieri ammassati in un appartamento del centro storico

Imperia. Nella giornata di ieri operazione della Polizia di Stato con il supporto di una unità del Comando di Polizia municipale del capoluogo . In un appartamento di via Caboto. nel centro storico di Porto Maurizio sono stati sorpresi degli stranieri di cui alcuni non in regola col permesso di soggiorno che occupavano uno piccolo appartamento, in cui c’erano 15 letti.

L’abitazione è di proprietà di una nota commerciante portorina che si è giustificata dicendo di aver stipulato un contratto di affitto regolarmente depositato con uno straniero in possesso dei documenti per soggiornare sul territorio italiano e di essere all’oscuro delle persone che sarebbero state dallo stesso ospitate nell’alloggio.

I controlli sono scattati a seguito di una segnalazione.

Della vicenda che coinvolge profili fiscali e relativi alle legge sull’emigrazione è stato informato anche l’ufficio stranieri della questura.