Imperia, appalto rifiuti la Docks Lanterna riammessa alla graduatoria

Imperia. Era stata esclusa dalla gara d’appalto a causa di un vizio di forma, ma la commissione giudicatrice sulla base del ricorso dei legali della Docks Lanterna ha riammesso la società attiva nel Ponente alla graduatoria per l’aggiudicazione dell’appalto da 46 milioni di euro per il servizio di Igiene ambientale nel capoluogo.

Per quanto riguarda l’esito della gara, quindi, si riaprono le porte per la vittoria da parte della Docks Lanterna in attesa del parere legale richiesto dall’amministrazione in merito ai criteri di aggiudicazione e del quesito posto dalla stessa commissione alla società informatica che ha fornito il software utilizzato per stabilire la graduatoria finale a causa del sottile margine di vantaggio attribuito alla campana De Vizia.

La decisione scongiura un successivo ricorso al Tar da parte della Docks Lanterna a una settimana dall’aggiudicazione del bando.