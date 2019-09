Imperia, Alberto Alberti: «Sono d’accordo col sindaco Scajola, Olioliva deve diventare un evento mondiale»

Imperia. «Olioliva deve diventare un evento a livello di Vele d’Epoca. Non dovremmo più proporre le bancarelle che vendono la formaggetta dell’ultimo paesino del Piemonte, ma offrire un polo di attrazione, farla diventare un evento mondiale».

Alberto Alberti, presidente di Confindustria Imperia interviene sulla querelle relativa a “Olioliva“, la kermessse dell’olio nuovo che il sindaco Claudio Scajola vorrebbe “professionalizzare” per renderla esclusivamente incentrata sull’olio, cambiando la location dai portici di via Bonfante a banchina Aicardi e magazzini dell’ex porto franco evitando, tra l’altro, la chiusura del centro alle auto.

«Dovremmo -aggiunge Alberti – attrarre docenti universitari con l’intento di creare un ramo della facoltà di Economia o Agraria specializzato sull’olivo, dal punto di vista della pianta, dei frutti e della lavorazione».

«Dietro alla manifestazione ci deve essere un lavoro che non è fatto di bancarelle messe in fila per vendere. Solo che i banchi messi in fila per vendere, poi, alla fine sono voti dal punto di vista della politica di una associazione. E qui si apre probabilmente una diatriba tra il sindaco Scajola che ha una visione che va oltre, mentre dall’altra parte, qualcuno, invece, vede il suo orticello e continua a dire me lo curo. Bene, peraltro, ma sempre orticello rimane», incalza Alberti.

«Sono d’accordo col primo cittadino – conclude Alberto Alberti - Olioliva deve diventare un evento a livello mondiale. Non ci siamo mai riusciti. Noi come Confindustria ci siamo incontrati con gli organizzatori ma abbiamo delle visioni diverse. Per cui rimane questo evento così, una “San Giovanni numero 2“».

L’intervista video completa sui temi dell’economia locale e nazionale ad Alberto Alberti, numero uno degli industriali imperiesi a capo dell’omonima azienda del settore lattiero-caseario, sarà pubblicata sabato mattina.

Nel video una anticipazione relativa alla discussione in corso sulla natura, di Olioliva (fiera di paese o evento internazionale specialistico) che sta dividendo il sindaco Claudio Scajola ed Enrico Lupi, presidente di PromoImperia e patron della manifestazione olearia, a poche ore dalla attesa conferenza stampa delle categorie interessate alla rassegna dell’olio nuovo in programma dall’8 all’ 11 novembre prossimi.