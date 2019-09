Imperia. Ammontano a 10 milioni per tutto il territorio imperiese tra somme urgenze e interventi già impegnati per il territorio, i finanziamenti messi a disposizione da Regione Liguria a favore dei 34 comuni imperiesi colpiti dalla mareggiata di un anno fa.

A queste risorse si vanno ad aggiungere i 140 milioni per tutta la Liguria provenienti da fondi di Protezione civile e dal Fondo di Solidarietà europea (27 milioni) per coprire sia interventi già fatti sia opere di messa in sicurezza.

Sono oltre 100 gli interventi previsti nei Comuni Imperiesi colpiti dal maltempo: in particolare a Armo, Aurigo, Bordighera, Borghetto d’Arroscia, Cervo, Cipressa, Costarainera, Diano Marina, Imperia, Mendatica, Ospedaletti, Pietrabruna, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Triora, e la Provincia di Imperia.

Per quanto riguarda Imperia che totale ha ricevuto 4 milioni e 700mila euro 3 milioni e 800 sono relativi al ripristino del molo lungo di Oneglia, Sanremo ha ricevuto 1 milione, Bordighera 600mila euro.

Lo ha ricordato questa mattina nel corso di un incontro con i sindaci imperiesi l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone, insieme agli assessori regionali Marco Scajola e Gianni Berrino.

«Abbiamo registrato tutti gli interventi cantierati – spiega l’assessore Giampedrone – E stiamo procedendo alla liquidazione di tutte le somme urgenze, per poi mettere in campo nuove risorse pari a 140 milioni per il 2020 su tutto il territorio regionale. Non solo ripristinare quello che c’era ma fare in modo che la difesa del territorio sia migliore. A dimostrazione che il sistema di protezione civile della Liguria ha tempi veloci, e che ad un anno dalla mareggiata siamo pronti a investire nuove risorse».

Un faccio a faccia, insieme ai tecnici regionali negli uffici regionali della Difesa del Suolo di Imperia con i 34 sindaci dei Comuni imperiesi colpiti dalla terribile mareggiata dell’ottobre 2018.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’avanzamento dei lavori da parte dei Comuni e i futuri finanziamenti. Tenendo conto che scadranno il 30 settembre i termini per sottoscrivere i contratti per i lavori già impegnati e il 31 ottobre i termini per presentare le priorità per gli interventi da inserire nei piani 2020-2021.

Per quanto riguarda il 2019 e i danni della mareggiata sono stati Imperia e Sanremo i Comuni che hanno avuto le cifre più rilevanti, rispettivamente 4,2 milioni di euro e 1,1 milioni, a cui si aggiungono i 600.000 euro per Bordighera.

A questi finanziamenti si aggiungeranno altri 100 milioni per il 2021 dalla Protezione civile nazionale, destinati, per la prima volta, anche ad aumentare il livello di resilienza dei territori e dei luoghi danneggiati.

Gli interventi previsti riguarderanno opere di difesa del suolo.

«Da adesso al gennaio 2020 è una sfida aggiuntiva per andare al di là dell’emergenza e ragionare in modo più ampio – ha ricordato Giampedrone – Due saranno i filoni di attività: il primo riguarda la rendicontazione a settembre delle risorse già impegnate e la programmazione di nuove risorse per il 2020. Per questo chiediamo ai Comuni un elenco di priorità a partire dagli interventi segnalati, integrabili con eventuali aggravamenti e interventi orientati alla resilienza»

«Quanto è stato fatto ha avuto effetti molto positivi sul turismo ligure – ha concluso l’assessore regionale Gianni Berrino – grazie alla collaborazione tra assessorati e tra Regione Liguria e i Comuni. Questo ci ha consentito di salvare la stagione turistica 2019 e guardare adesso con fiducia a quella del 2020».