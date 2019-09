Imperia, al via l’open day della Maurina Volley

Imperia. L’open day bianco azzurro, riservato a tutte le “mini atlete” dalla 1^ alla 5^ elementare prenderà il via il 10 e il 12 settembre alle 17 presso la palestra “Ruffini” di Imperia.

Presso l’impianto di via Artallo, sarà allestito un “point”, dove i dirigenti della società forniranno tutte le informazioni necessarie per iscrivere le bambine ai vari corsi, unitamente ai giorni e agli orari degli allenamenti.

La partecipazione sarà gratuita per tutto il mese di settembre.

Saranno presenti le ragazze della prima squadra che si stanno preparando al campionato regionale di serie D, unitamente ai tecnici che vi faranno conoscere e prendere conoscenza con questa bellissima disciplina.