Imperia, al Museo Navale una serata di filosofia dedicata al tempo

Imperia. Venerdì 6 settembre alle ore 21:00 presso la sala conferenze del Museo Navale si terrà una serata di filosofia dedicata al tempo, dal titolo Il Tempo del Cosmo, il Tempo della Vita, con esperti provenienti da università europee e italiane. All’interno del programma delle Vele d’Epoca, la serata conclude una settimana di lezioni ed interventi sulla filosofia del tempo al Teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia.

Da Bergson ad Einstein, tutto il pensiero del ‘900 si è confrontato con il tempo, tentando di descriverne e comprenderne la natura. Le riflessioni che il secolo scorso ci ha lasciato sono ancora oggi irrisolti, portati avanti nei dibattiti contemporanei, dalla Filosofia alla Scienza.

La serata del 6 settembre affronterà queste riflessioni in modo divulgativo, cercando di renderle chiare ed accessibili ad un pubblico ampio e di non esperti. Piú concretamente il tema affrontato sarà quello del conflitto tra il tempo della nostra vita e il tempo del cosmo come descritto dalla fisica. In brevi interventi di circa 15 minuti, relatori di fama internazionale presenteranno le riflessioni sul tempo di autori come Einstein, Husserl e Bergson. Seguirà una discussione aperta al pubblico. La serata è gratuita.

Per ulteriori informazioni: https://serate-filosofia-imperia.weebly.com/

Interventi:

– Dott. Silvia De Bianchi (Universitat Autònoma de Barcelona): Immanuel Kant.

– Dott. Giulio Piatti (Universitá di Torino): Henri Bergson.

– Prof. Dott. Frances co Orilia (Universitá di Macerata): Arthur Prior

– Dott. Giuliano Torrengo (Universitá degli Studi di Milano): Albert Einstein

– Dott. Claudio Tarditi (Universitá di Torino): Edmund Husserl.

La serata conclude una settimana di filosofia dedicata al tema della continuità del tempo, con lezioni ed interventi per studenti e ricercatori universitari provenienti da tutto il mondo. Organizzata dall’imperiese Marcello Garibbo, ricercatore all’Università di Siegen in Germania, in collaborazione con la sua universitá, con il Teatro Lo Spazio, con la Società per la Filosofia del Tempo e con la rivista di filosofia Philosophy Kitchen, l’iniziativa è inoltre sostenuta dal Goethe Institut di Genova, dalla Thyssen Stiftung, dall’associazione di filosofia imperiese Michele de Tommaso e dal Comune di Imperia.