Imperia, a Cristo Re appuntamento con il corso preparto del consultorio familiare diocesano Profamilia

Imperia. Venerdì 4 ottobre inizierà il 36esimo corso preparto per coppie organizzato dal Consultorio Familiare Diocesano Profamilia.

Gli incontri, a cadenza settimanale, saranno 9 e si svolgeranno presso il salone parrocchiale di Cristo Re in via Trento 11 a partire dalle 21. Verranno approfonditi, da professionisti del settore, i seguenti temi: gravidanza e parto indolore, allattamento, cosa cambia nella coppia, rianimazione e disostruzione vie aeree, ginnastica di preparazione al parto, il battesimo come scelta.

L’iscrizione al corso, gratuita ma necessaria, può essere effettuata telefonando al numero 0183297677 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 16 alle 18.