Imparare a difendersi è un diritto, tornano a Ventimiglia i corsi di Krav Maga

Ventimiglia. Il 17 settembre a Camporosso Mare presso la palestra Fitness Center e il 18 settembre a Ventimiglia, in via Roma 63 dalla palestra Star Team Pocobelli, ricominciano i corsi di Krav maga e Israeli Ju Jitsu, tenuti dagli istruttori Maurizio Amerio e Ivan Pacobelli. I corsi sono suddivisi in due fasce d’età: per bambini e ragazzi le lezioni, della durata di un’ora, si svolgono dalle 17 alle 18. Mentre gli adulti possono frequentare lezioni dalle 18 alle 20.

Nato in Israele negli anni ’40 per esigenze militari di sopravvivenza, il Krav Maga, come l’Israeli Ju Jitsu, è una disciplina che insegna a difendersi dalle aggressioni e si basa sullo studio delle tattiche e delle tecniche per la protezione dagli attacchi e dalle minacce armate, siano esse effettuate con armi bianche o da fuoco, comprese quelle automatiche e militari. Trattandosi di un vero sistema di autodifesa semplice e rapido da apprendere, si adatta ad ogni tipo di persona: uomini, donne, ragazzi, di qualsiasi corporatura e peso.

Per info contattare Maurizio (3313670613) e Ivan (3398038894).