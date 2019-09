Il Ventimiglia Calcio inaugura il campionato di Promozione con un pareggio in trasferta

Il Ventimiglia Calcio inaugura il campionato di Promozione con una tiratissima partita in trasferta contro il Ceriale: finisce 3-3, due espulsi e una montagna di occasioni da entrambe le parti.

L’incontro comincia in salita per i granata, che subiscono subito un gol su una grande punizione di Fantoni. I padroni di casa fanno il bis con l’ex Daddi su rigore concesso dall’arbitro Crova per un fallo di mano in area.

Ma il Ventimiglia accorcia prima con Ventre poi per due volte con Salzone, risultato oggi uomo-partita, quasi sempre imprendibile dai pur bravi difensori del Ceriale. Le cose sembrano mettersi al meglio per il Ventimiglia quando, attorno alla mezzora, viene anche espulso Badoino.

Nella ripresa altro fallo di mano in area e altro rigore contro il Ventimiglia trasformato dall’ex Daddi, rigore che stabilizza il risultato sul 3-3. Da segnalare ancora l’espulsione del granata Leggio nel finale, poi il triplice fischio del signor Crova manda tutti negli spogliatoi.

CERIALE-VENTIMIGLIA CALCIO 3-3 Reti: 10’Fantoni (C), 15’Daddi (C, rigore), 26’Ventre (V), 32′ e 43’Salzone (V), 63’Daddi (C, rigore)

CERIALE: Scola; Naoui, Fantoni, Rossi, Michero; Maxena, Bertolaso, Badoino; Dominici, Daddi, Insolito. A disposizione: Ebe, Prudente, Balbo, Bonifazio, Ancona, Gloria, Hamati, Setti, Messina. Allenatore: Biolzi

VENTIMIGLIA CALCIO: Scognamiglio; Peirano, Sammartano, Serra, Ierace; Leggio, Musumarra; A. Rea, Ventre, Salzone; Scappatura. A disposizione: Zunino, Olivieri, Sammartano, Gallo, Addiego, Serpe, Murabito. Allenatore: Luccisano

Arbitro: Crova di Chiavari