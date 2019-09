Il Tennis Tavolo Arma di Taggia in cima al podio del 33° Memorial Lombardi

Bordighera. Lo scorso 7-8 settembre si è svolto presso la palestra Conrieri di via Pelloux 4 il primo torneo open 2019-2020 – 33° Memorial Lombardi. In un’atmosfera ancora estiva, l’affluenza non è stata particolarmente copiosa, complice anche forse la magnifica giornata che offriva ancora temperature da spiaggia.

Tante le gare in programma previste sui due giorni: il sabato il doppio maschile 5a e 6a categoria, quindi il singolo maschile/femminile 6a categoria, a seguire il singolo maschile/femminile 5a categoria ed infine il singolo femminile 4a categoria; la domenica il doppio maschile di 4a categoria, il singolo maschile 4a categoria, il doppio misto assoluto, il singolo femminile assoluto ed infine il singolo maschile assoluto.

Per la società del Tennis Tavolo Arma di Taggia hanno partecipato: Roberto Torgano, Giulio Furlan, Andrea Riva, Gianpaolo Benini e Jacopo Di Giovanni. La coppia Benini-Furlan, partecipando alla gara di doppio maschile centrano l’obiettivo, mettendo in fila tutte le altre squadre e salendo sul gradino più alto del podio, iniziando così la nuova stagione agonistica 2019-2020 con una bella vittoria.

Nelle gare singole, da segnalare la buona prestazione di Jacopo Di Giovanni che arriva in finale nella 6a categoria, e cedere poi il passo al bravo Alessandro Ventura. L’eclettico Giulio Furlan nella 5a categoria arriva sino alla semifinale, lasciando poi il turno finale a David Marani.

Prestazione quindi soddisfacente degli atleti in rossoblu dell’Arma di Taggia, che iniziano quindi una nuova stagione agonistica.