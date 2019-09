Monaco. Il sindaco di Imperia Claudio Scajola accompagnato dalla moglie, la professoressa Maria Teresa Verda, ha partecipato alle premiazioni del Monaco Classic Week – La Belle Classe, la manifestazione velistica che si tiene nel Principato e che raduna i più bei velieri d’epoca del mondo.

L’occasione per stringere i rapporti tra il Raduno di Imperia e quello monegasco è stata la regata di trasferimento Trofeo Riviera che ha portato le Regine del Mare da calata Anselmi a Montecarlo.

«Un rapporto che si consolida e che apre nuove opportunità per Imperia», ha detto il primo cittadino del capoluogo subito dopo l’incontro col principe Alberto di Monaco.

E’ toccato proprio a Claudio Scajola, infatti, premiare le imbarcazioni vincitrici della regata.

«Monaco -ha sottolineato il sindaco di fronte all’affollata platea dello Yacht Club de Monaco – per noi è il faro della Riviera, è il punto di riferimento della nostra bellissima costa. Il nostro mare ci unisce e ci fa vivere insieme e ci da l’opportunità grazie allo Yacht Club così ben guidato dal segretario generale di aver fatto partite per la prima volta la regata Riviera. Imperia-Monaco. Grazie Monaco».

Tra le numerose tipologie di imbarcazioni a vela presenti alla Monaco Classic Week la flotta di Classiche Metriche della Stazza Internazionale, le barche da regata nate nei primi anni del Novecento che oltre a fare la storia dello yachting hanno anche partecipato alle Olimpiadi e a innumerevoli competizioni in tutto il mondo.

Non sono mancati il aurico Tuiga del 1909 dello Yacht Club de Monaco, alla quale verrà dedicata una serata per festeggiare i 110 anni dal varo, The Lady Anne del 1912, Hispania anch’essa del 1909, commissionata all’epoca dal re di Spagna Alfonso XIII, e Mariska del 1908.

Alcune grandi golette d’epoca associate all’International Schooner Association, tra le quali Puritan del 1931 e Orianda del 1937.