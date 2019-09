Sanremo. Bella partita quella giocata ieri dal Sanremo Baseball sul proprio campo in Pian di Poma contro l’équipe del Porta Mortara per la chiusura dei play-off di accesso alla “serie B”.

Con questa vittoria la squadra sanremese ha portato a casa la seconda partita sulle tre previste unitamente all’accesso alla serie cadetta. L’incontro, iniziato alle 11 e terminato poco prima delle 14, è sempre stato combattuto: 3 a 1 per il Sanremo al primo inning, 3 pari al terzo, 5 a 3 al quarto inning e 9 a 7 al quinto inning; poi entrambe le squadre non hanno più segnato nulla e la partita si è conclusa con questo risultato.

Lanciatore partente è stato Di Fabrizio, che ha lanciato per quattro inning e quattro uomini e che nel quinto è stato sostituito da Simone Campo, quando il risultato era a favore dei novaresi sul parziale del 7 a 5. La successiva fase del nostro attacco portava quattro punti e riaffermava il vantaggio della squadra di coach Paternò che, a vittoria ottenuta, era ovviamente soddisfattissimo come tutto lo staff tecnico e dirigenziale.

«3 errori e 5 valide contro i 6 e le 10 del Porta Mortara, con i ragazzi sempre in partita e con la grinta giusta; e, alla fine, ha vinto chi ha giocato meglio» questo è stato il suo commento a caldo. La partita, che si preannunciava molto tesa perché di notevole importanza per entrambe le squadre, è stata egregiamente arbitrata da una coppia di tutto rispetto che nulla ha dato e nulla ha tolto alle capacità delle formazioni in campo.