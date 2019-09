Sanremo. L’atleta sanremese Fabrizio Pertile è a caccia di medaglie ai Campionati Europei Master di Venezia dove rappresenterà l’Italia con la nazionale master. Dopo la recente conquista, due mesi fa, del doppio titolo italiano nel salto in lungo e nel salto triplo a Campi di Bisenzio, in provincia di Firenze, Pertile è pronto a una nuova sfida. «Il livello sarà davvero altissimo – dichiara – saranno presenti ex medaglie olimpiche e mondiali. Vincere una medaglia qui sarebbe un sogno. Servirà una gara davvero perfetta per mettere la ciliegina sulla torta a questa stagione fantastica che mi ha regalato un titolo italiano indoor ad Ancona a febbraio, due titoli italiani all’aperto a Campi di Bisenzio a luglio e tre record regionali tra salto in lungo, salto triplo e staffetta 4×100, oltre alla finale nazionale assoluta in serie A dei campionati italiani di società ad Orvieto».

L’atleta sanremese sponsorizzato da Find-Italy.

Le gare si svolgeranno il 5 settembre (salto triplo) e il 14 settembre (salto lungo).