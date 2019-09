Il sanremese Elio Markese realizza una scultura per il parco di un castello svedese

Sanremo. L’artista sanremese Elio Markese torna far parlare di sé. A quanto si apprende da fonti informate gli è stata commissionata una scultura che andrà a far parte di una collezione privata nel parco di un castello svedese (primo italiano annoverato tra illustri artisti Svedesi).

I committenti hanno richiesto a Markese un sopralluogo in Svezia nel parco anzidetto, in modo che potesse individuare il posto adatto per collocare l’opera. Pare che Markese abbia trovato una location fantastica, un parco situato tra il castello ed il lago privato che lo circonda.

L’artista ha proposto una scultura in acciaio di notevoli dimensioni ed è per questo che tornato in Italia si è trasferito momentaneamente in Piemonte per cercare i materiali idonei alla realizzazione della scultura, un capannone attrezzato per le movimentazioni della stessa mediante carro ponte, in modo da semplificare le diverse fasi di montaggio.

Markese ha già individuato una ditta del posto specializzata in tagli laser e artigiani specializzati per la lavorazione dei metalli. Purtroppo non siamo riusciti ad avere foto dell’opera perché ancora in fase di completamento, ma speriamo di riuscire a convincere Markese a farci avere qualche anteprima.

(Fotografia di Saverio Chiappalone)