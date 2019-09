Sanremo. Anche quest’anno il Rotary Club sotto la presidenza del geometra Giotto Guglielmi ha aderito all’iniziativa promossa dall’onlus “Andar Per mare “ con lo scopo di permettere a ragazzi disabili una gita in barca a vela.

L’ ultima tappa del percorso, che ha visto coinvolti i nostri Club del ponente, è stato il porto di Bordighera nelle giornate di giovedì 19 – venerdì 20 e sabato 21 settembre con la presenza a bordo dei ragazzi della Spes di Ventimiglia e della Polisportiva Integrabili di Sanremo.

Come sempre il socio Marinelli si è reso disponibile ad integrare l’equipaggio e a suggerire il percorso costiero del nostro splendido territorio. Il tempo è stato sufficientemente clemente, passando dalla splendida giornata di giovedì soleggiata e allietata da una leggera brezza, alla più ventosa di venerdì che ha fatto provare ai ragazzi l’ebbrezza della navigazione a vela. Sabato, purtroppo, la giornata uggiosa e ventosa, non ha permesso una lunga uscita, ma ha contribuito a far conoscere ai ragazzi le manovre necessarie per condurre la barca in condizioni avverse. Tutti gli ospiti hanno dimostrato il gradimento di questa iniziativa e si sono resi disponibili a ripetere l’esperienza il prossimo anno.