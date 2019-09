Sanremo. Oggi S.A.S.Principe Alberto II di Monaco ha visitato la Città dei Fiori in qualità di Presidente Onorario dell’Associazione “Siti Storici Grimaldi di Monaco” alla quale il Comune ha aderito come Membro Antico del Primo Collegio;

La città condivide con i Principi Monegaschi un legame che dura già dal XVI secolo, in quanto Luisa Maria Teresa Grimaldi, Monaco 1662 Sanremo 1741, figlia del Principe Luigi I di Monaco, il 25 marzo 1707 entra nel Convento della Visitazione, posto a levante del torrente S. Francesco, lungo la strada romana (attuale Piazza Colombo), divenendo nel 1709 Badessa dello stesso.

di 23 Galleria fotografica Il Principe Alberto II di Monaco in visita a Sanremo. La storia del legame con la città









Tale legame è altresì attestato dalle importanti testimonianze storiche presenti in città, in particolare da un altare ricco ed armonioso formato da marmi policromi e ornato da due colonne a spirale di marmo nero valenziano minutamente screziato di grande effetto scenografico con al centro in alto lo stemma a rombi bianchi e rossi della casata Grimaldi, fatto realizzare dalla Madre Badessa Maria Teresa Grimaldi nel convento della Visitazione e successivamente collocato nel 1952 nella crociera destra del Santuario di Nostra Signora della Costa.

La cappella ospita nel transetto, anche una Pala di Bartolomeo Guidobono raffigurante la visita di Maria ad Elisabetta che fu donata nel 1708 dal Principe Grimaldi alla sorella, e che a seguito della demolizione del Monastero, avvenuta nel XIX secolo fu trasferita anch’essa nella cappella Grimaldi del Santuario della Madonna della Costa.

La giornata del principe in terra matuziana ha visto la cerimonia di scoprimento della targa di appartenenza alla rete “Associazione Siti Storici Grimaldi” in Via Padre Semeria. Poi c’è stata la visita presso Santuario della Madonna della Costa altare Grimaldi. Infine SAS ha pranzato, insieme al suo seguito, in un noto ristorante di piazza Sardi a spese del Comune, per una cifra di circa 1.500 euro.