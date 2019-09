Il Premio Mario Novaro-“La Riviera Ligure” va allo scrittore imperiese Marino Magliani

Imperia. Il Premio Mario Novaro – “La Riviera Ligure”, giunto alla XXVIII edizione, viene assegnato quest’anno allo scrittore Marino Magliani.

La cerimonia di consegna avrà luogo martedì 1 ottobre, alle 17, nella Sala conferenze della Biblioteca Universitaria di Genova, in via Balbi 40. Lo scrittore Giacomo Revelli e il professor Vittorio Coletti metteranno in luce valore e caratteristiche della produzione letteraria di Magliani. Il premio sarà consegnato da Maria Novaro, presidente della Fondazione Mario Novaro, a cui si deve l’ideazione e la cura di questo appuntamento divenuto biennale. L’ingresso è libero.

Il Premio Mario Novaro – “La Riviera Ligure”, istituito nel 1991 dalla Fondazione Mario Novaro, è destinato a un intellettuale ligure, o attivo in Liguria, che con la sua opera abbia esaltato i valori della cultura in qualsivoglia forma o linguaggio espressivo. Il premio, costituito da una scultura in ceramica modellata dallo scultore Umberto Piombino, riproduce il logo della Fondazione: una rondine.

Marino Magliani è nato nel 1960 a Dolcedo, in Val Prino, nell’entroterra di Imperia. Dopo avere vissuto per anni tra Spagna e America Latina, alla fine del Novecento si è trasferito in Olanda, dove tuttora risiede. Ha pubblicato oltre una ventina di opere (romanzi, racconti, poesie), a cui si aggiungono una decina di traduzioni e sceneggiature.