Il portiere della squadra femminile è infortunato, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia cerca sostituto

Vallecrosia. Il portiere della squadra femminile juniores del Don Bosco Vallecrosia Intemelia a causa di un incidente non potrà giocare per diversi mesi, perciò la società sta cercando una ragazza che possa sostituirla durante la sua convalescenza.

«Purtroppo Eleonora Mazzulla ha avuto un incidente stradale. Si è fatta male alla clavicola e alla rotula per questo motivo ci vorranno mesi prima che possa tornare in campo. Le auguriamo buon riposo e una totale ripresa, non vediamo l’ora di rivederla giocare – fa sapere la società biancorossa – Nel frattempo però ci manca un portiere, se qualche ragazza, che ama giocare a calcio, vuole cimentarsi in questo ruolo sarà la benvenuta nella nostra famiglia».

Se qualche ragazza fosse interessata al ruolo di portiere può contattare Claudio De Nunzio al 3274384515.