Il palazzo comunale di Imperia si illumina di rosso per la Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari

Imperia. Oggi, 26 settembre, si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari. Per l’occasione Palazzo Civico si illuminerà di colore rosso per chiedere, insieme alla Croce Rossa e ad Anci, che l’Italia aderisca al trattato per mettere al bando le armi nucleari.

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Claudio Scajola, vedrà questa sera una rappresentanza della Croce Rossa presenziare simbolicamente davanti al Palazzo Comunale insieme all’assessore ai Servizi Sociali ed Educativi, Luca Volpe.