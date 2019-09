Monaco. Charles Leclerc vince il Gp d’Italia. Dopo aver conquistato il Gran Premio del Belgio, il 21enne trionfa nella quattordicesima prova del Mondiale 2019 di F1, andata in scena oggi a Monza.

La Ferrari riesce così a riconquistare il Tempio della velocità dopo nove anni grazie al monegasco che, nonostante un duello stressante con il cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton, è riuscito a tagliare per primo il traguardo. Dopo di lui si sono posizionati Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, che ha ottenuto il giro più veloce della corsa e quindi il punto in graduatoria.

Monza festeggia Leclerc. «Senza parole. Semplicemente i migliori». Così scrive Charles su Twitter dopo la sua seconda vittoria consecutiva.

Senza parole. Semplicemente i migliori. ❤️

No words. Simply the best. ❤️

: @motorsportpics1 pic.twitter.com/ue7G570LtB

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) September 8, 2019