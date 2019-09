Si è tenuto nei giorni scorsi, nello splendido Foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, il Premio Simpatia, giunto ormai alla XIII edizione, organizzato come ogni anno dall’associazione “Incontriamoci Sempre” e di cui è patron Pino Strati.

La serata, condotta da Marco Mauro e Francesca Laurendi, è stata aperta proprio con delle immagini davvero particolari. Un video nel quale, nei giorni scorsi, Papa Francesco ha ricevuto il premio “Simpatia della Calabria” in volo, precisamente sull’aereo che lo riportava in Vaticano dopo il viaggio pastorale che in Santo Padre ha fatto in Centro Africa.

Il premio è stato consegnato al Pontefice da Enzo Romeo, giornalista RAI, caporedattore del Tg2 e Vaticanista che, proprio in questi giorni, ha seguito il Santo Padre nel suo viaggio. Oltre a realizzare i premi per l’evento l’associazione ha voluto Michele Affidato come testimonial dell’evento, il maestro inoltre è stato protagonista di una sfilata di gioielli della collezione “L’evoluzione del gioiello dalla Magna Graecia ai nostri giorni”, molto apprezzata dal pubblico presente. Tra i premiati di questa edizione il Prof Pierfilippo Crucitti, l’imprenditrice Stefania Rota, il prof Pietro Cozzupoli, l’artigiano Fabio Taverna, lo chef Patron Filippo Cogliandro.