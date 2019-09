Il Lions club Imperia La Torre presenta la commedia di Chiara Merlino “Con-divisione”

Imperia. Il Lions club Imperia La Torre, col Patrocinio del Comune di Imperia, in collaborazione con la compagnia teatrale “Ramaiolo in scena” presenterà sabato 5 ottobre alle 21 all’auditorium della Camera di Commercio di Imperia la nuova commedia di Chiara Merlino “ Con-divisione” con la regia di Alessandro Manera. Locandina_condivisione

Si tratta di un affresco divertente – e con qualche punta di amaro – del cambiamento dei rapporti

sociali dovuto all’uso dilagante dello smartphone , strumento, che ha perso ormai la sua originale e

innocua funzione per diventare la porta di ingresso per un “Oltremondo” pericoloso. Un anziano e distinto signore si ritrova ad affrontare un pranzo di Famiglia con Figlia, nipote e genero, fanatici digitalizzati, in un momento di “blackout” che li costringe a prendere atto della realtà senza “connessione” a cui non sono più abituati, in un carosello comico e grottesco allo stesso tempo.

Il ricavato della serata sarà impiegato per un Service sul territorio del Lions Club Imperia La Torre.

I biglietti si possono acquistare presso campi articoli regalo in via Vincenzo Monti n. 5

Imperia – Oneglia e presso cartoleria Mietto in via Felice Cascione n. 87 a Imperia Porto Maurizio.