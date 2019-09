Bordighera. Lunedì sera particolarmente significativo per il Lions Club Bordighera Capo Nero Host che si è riunito nella sala del ristorante Agua Bistrò del Mare sul lungomare Argentina per dare il benvenuto a un nuovo socio, Fernando Franceschelli, e per illustrare ai presenti i service, ovvero i servizi alla comunità, che i ‘leoni’ porteranno avanti nel corso dell’anno lionistico.

Oltre a un contributo da donare a una famiglia bisogna, che secondo le linee guida del presidente del club Ernesto Fresca Fantoni dovrebbe andare ad una persona anziana in difficoltà, verrà dato ampio spazio a sensibilizzare la popolazione sul tema dell’autismo. E ancora la raccolta alimentare da destinare alla chiesa di Terrasanta, con i frati che distribuiranno poi i vari prodotti ai più bisognosi. Il Club sarà poi protagonista di una raccolta fondi destinata all’acquisto di un defibrillatore da donare al Comune di Vallebona: per questo alla serata ha preso parte, in veste di ospite, anche Roberta Guglielmi, sindaco del piccolo comune dell’entroterra di Imperia.

Da sempre impegnati nel sociale, i Lions del club bordigotto raccoglieranno fondi per una borsa di studio in memoria del socio Marioni. E ancora l’adesione al service ‘Progetto Martina’ che ha lo scopo di informare i giovani sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, sulla opportunità della diagnosi tempestiva, sulla necessità di impegnarsi in prima persona. I soci del Capo Nero Host saranno impegnati con il mezzo polifunzionale Lions per offrire per controlli gratuiti in prevenzione al glaucoma e alla maculopatia, oltre allo screening di prevenzione all’ipertensione arteriosa.

Per i più piccoli, invece, è in programma la giornata del Tricolore, a marzo, con la consegna delle bandiere italiane agli alunni della classi elementari in occasione delle celebrazioni dell’unità d’Italia.

Non mancherà la raccolta di occhiali usati da distribuire a chi non può permettersi di acquistarli. Lo scorso anno il Club ne ha raccolti 367, mentre nell’intero distretto gli occhiali distribuiti in dieci anni sono stati 1milione e 600mila.