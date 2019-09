Sanremo. Un sogno lungo dieci anni, una passione senza fine. Hanno festeggiato il decimo anniversario dall’apertura ieri sera a Taggia, nell’autosalone di famiglia dedicato al marchio tedesco Porsche, Giulio e suo figlio Gherardo Ghersi, titolari della concessionaria più scelta dagli appassionati dalla Riviera dei Fiori alla Costa Azzurra.

Nella splendida “scenografia” della GTS Sanremo, per la speciale occasione si sono radunate nel piazzale di via Periane decine di fuoriserie della casa automobilistica di Stoccarda e oltre un centinaio di clienti storici che hanno scelto i Ghersi per ricercare il meglio che si possa trovare sul mercato.

Una passione quella del padre Giulio, tramandata al figlio Gherardo, che si è concretizzata con l’apertura dell’attività esattamente dieci anni fa, dopo una lunga e proficua carriera nel settore dell’esportazione dei fiori. E non poteva che essere Porsche la prescelta quando è stato possibile realizzare il sogno di aprire un’autosalone dedicato alle sportive.

Ieri sera, per i festeggiamenti dell’anniversario, era presente l’icona della 24 Ore di Le Mans, la Porsche 917 che più volte in assoluto ha vinto la competizione più importante al mondo del campionato Endurance FIA. Di proprietà di un cliente-pilota residente a Monaco, la regina di Le Mans sarà in esposizione ancora per qualche giorno.

Oltre all’anniversario, i Ghersi hanno festeggiato un altro importante traguardo. GTS Sanremo è stata la prima in Italia a vendere il nuovissimo modello full eletric di casa Porsche, la Taycan 761 che sarà disponibile a partire da gennaio.