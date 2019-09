Il dianese Niccolò Bonifazio vince l’Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke

Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio taglia per primo il traguardo dell’Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke.

Il giovane ciclista della Total Direct Énergie ha vinto la prova belga, giunta alla 74esima edizione, dopo aver affrontato 189 km. «Prima corsa dopo un periodo di riposo, la condizione è buona per i prossimi appuntamenti – fa sapere Bonifazio – Grazie al team Total Direct Energie per avermi “pilotato” al meglio».

Sesta affermazione stagionale per Niccolò che è riuscito a battere in volata i belgi Timothy Dupont (Wanty-Gobert) e Tom Van Asbroeck (Israel Cycling Academy) durante la semiclassica belga, corsa di categoria 1.1.

Un anno certamente positivo per Bonifazio che rimarrà nella storia per essersi aggiudicato questa competizione vinta in passato solo da altri due italiani: Stefano Zanini nel 2000 e Alessandro Ballan nel 2007.

(Foto da pagina Facebook di Niccolò Bonifazio)