Il dianese Niccolò Bonifazio partecipa alla Brussels Cycling Classic

Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio partecipa alla 99esima Brussels Cycling Classic.

Il ciclista del Team Total Direct Energie nel fine settimana ha corso a Bruxelles 200 km in cinque ore sotto una pioggia incredibile.

L’asfalto bagnato e il meteo piovoso hanno messo in difficoltà il giovane ciclista di Diano Marina durante la corsa che dal 2005 fa parte del circuito continentale UCI Europe Tour come evento di classe 1.HC. Dal 2013 ha preso la denominazione di “Brussels Cycling Classic”, rafforzando il legame con la capitale belga: la sede di partenza è stata infatti spostata da Soissons, nel dipartimento dell’Aisne in Francia, a Bruxelles, e il percorso portato interamente su suolo belga, nelle Ardenne. Una prova insidiosa per il dianese che comunque non si è lasciato scoraggiare.