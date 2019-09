Il dianese Niccolò Bonifazio corre il GP de Fourmies-La Voix du Nord

Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio ha partecipato la scorsa domenica alla 87esima edizione del GP de Fourmies-La Voix du Nord.

Dal 2005 la corsa fa parte del circuito UCI Europe Tour, classe 1.HC. Viene disputata sin dal 1928 e negli ultimi anni, a partire dal 2001, ha cambiato denominazione estendendo il proprio nome in Gp. de Fourmies – La Voix du Nord. E’ stata una gara impegnativa per il ciclista di Diano Marina, provato dopo aver affrontato la Brussels Cycling Classic il giorno precedente, ma nonostante ciò è riuscito a concludere il percorso piazzandosi 26esimo.

«Riassunto miei ultimi 3 giorni. Sveglia: 2 ore di allenamento da 60 km, 1 ora di macchina per 100 km, 1.30 di aereo Nizza- Bruxelles con arrivo alle 11 in hotel. Sabato sveglia alle 9: 1 ora di macchina per 60 km, 5 ore di bici Brussel Classic di 200 km, 2 ore in macchina per 160 km. Domenica sveglia alle 9, 1 ora di macchina per 80 km, 5 ore di bici per 200 km di bici, 2 ore di macchina per 230 km, 1 ora e 30 di aereo, 1 ora di macchina per 100 km. Allora se non dimentico niente 3 giorni, 72 ore, 13 ore di bici, 8 ore in auto, 3 ore in aereo, 500 km di bici e 560 in macchina

Nizza Bruxelles in volo andata e ritorno. In 72 ore, 24 ore in movimento, non è un brutto week, ma sicuramente pesa dopo aver fatto 11mila km di corse e circa 15mila solo di allenamento» – così commenta lo scorso fine settimana il giovane ciclista del Team Total Direct Energie sulla sua pagina Facebook.