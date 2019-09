Il Coro Mongioje di Imperia in concerto a Lucca

Imperia. Gli amici del Coro Il Baluardo di Lucca festeggiano i loro primi 30 anni. Per l’occasione il Coro Mongioje di Imperia sarà in trasferta a Lucca il 21 e 22 settembre 2019.

La data di fondazione del Coro Il Baluardo è il 16 settembre 1989, ma si è deciso di spostare la festa a sabato 21 settembre presso la chiesa di S. Maria Nera. Il concerto vedrà la presenza del Coro della Lunigiana diretto dal Maestro Primo Ceccarelli e del Coro Mongioje diretto dal Maestro Ezio Vergoli. Una lunga amicizia lega il Mongioje a Il Baluardo: il gruppo imperiese era presente al secondo concerto del Baluardo, nel 1990, ed è regolarmente tornato in Toscana per il quinto, decimo, quindicesimo, ventesimo e venticinquesimo compleanno.

«Il rapporto con il coro Mongioje e con Elio Guglieri che ne è stato il direttore per molto tempo prima di lasciare il posto ad Ezio Vergoli validissimo musicista, è stato per me un faro, un punto da perseguire con la mia realtà musicale» scrive Elio Antichi, direttore de Il Baluardo.

I festeggiamenti inizieranno con le esibizioni dei tre cori in piazza Anfiteatro, Canto d’arco, piazza Cittadella e piazza S. Michele, ci si ritroverà poi in S. Maria Nera per il concerto che inizierà alle 21. Con la sua lunga storia e il repertorio variegato, che spazia dalla tradizione alla musica contemporanea e pop, il Coro Mongioje rappresenta una delle esperienze più importanti di canto corale della provincia di Imperia.

Dopo la partecipazione nel 2019 all’album DNA del collettivo Deproducers con una serie di incisioni effettuate a Imperia, presso l’Oratorio di San Pietro grazie alla collaborazione con il Maestro Vittorio Cosma, il Coro prosegue la sua attività e cerca nuove voci da inserire nel gruppo per tramandare una storia di passione e amore per la musica. Il Coro Mongioje offre la possibilità di avvicinarsi al canto corale con ascolti e lezioni di prova che si svolgeranno da settembre 2019.

Per informazioni e contatti è possibile contattare il Coro sulla pagina Facebook: @CoroMongiojeIM.